برشلونة يحضر عرضاً جديداً لضم بيرناردو سيلفا

تحضر إدارة برشلونة عرضاً جديداً للتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي.

وسعى النادي الإسباني للتعاقد مع اللاعب عدة مرات خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن وضعيته الاقتصادية الحرجة جعلت إتمام الصفقة أمراً غير وارد.

ولم يمانع نجم موناكو السابق بدوره فكرة الانتقال وارتداء قميص البارسا، علماً بأنه سعيد في صفوف السيتيزنز.

تشافي يريد سيلفا في 2023

يعتبر البرتغالي أولوية بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وهو الحال ذاته بالنسبة للاعب الذي يفضل الانتقال إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو على غيره من الخيارات.

ويخطط تشافي للجمع ما بين صاحب الـ 28 عاماً، وبيدري في خط وسط الفريق في عام 2023.

كما أن لويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان يتحرق لجلب سيلفا إلى ملعب بارك دي برانس.