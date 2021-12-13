برشلونة يحضر مراسم اعتزال أغويرو

كشفت تقارير إعلامية بأن النجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة بات على أعتاب إعلان اعتزاله كرة القدم.

وابتعد المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً عن الملاعب مؤخراً بعد معاناته من مشكلة في القلب.

وقال إيميليو بيريز مراسل "راديو ماركا" الإسباني: "سيقام يوم الأربعاء حدث يعلن خلاله سيرجيو أغويرو اعتزال كرة القدم، يبدو لي أن الأمر كان من المفترض أن يحصل قبل عدة أسابيع.

"قال ذلك جيرارد مورينو، لكن رافا يوستي نفى هذا الأمر قبل مواجهة برشلونة وإسبانيول.

"وصرح يوستي لمونيكا ماراكانتي أنه ما زال أمام الأطباء عدة أشهر لتحديد ما سيحصل."

وختم بقوله: "لكن وفقاً لمعلوماتي، بات برشلونة مستعداً لتوديع اللاعب."