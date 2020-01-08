برشلونة يحط رحاله في جدة بقيادة ميسي

وصلت بعثة برشلونة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعد البارسا لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد غداً الخميس في نصف النهائي. علماً بأن الفائز سيلاقي المنتصر من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا التي ستقام اليوم الأربعاء.

وأعلن إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي خلت من الثلاثي المصاب مارك أندريه تير شتيغين وآرتور ميلو وعثمان ديمبيلي.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

نيتو - إينياكي بينا - تيناس - نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - إيفان راكيتيش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - كليمون لونغليه - واغي - أنتوان غريزمان - جوردي آلبا - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونغ - آرتورو فيدال - سامويل أومتيتي - فيربو - كارليس بيريز - ريكي بويج - كولادو - آنسو فاتي - آراوخو.