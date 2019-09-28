برشلونة يحقق أول فوز خارج أرضه على حساب خيتافي

نجح برشلونة في تحقيق انتصار هام على مستضيفه خيتافي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

خاض البارسا المباراة دون نجمه وقائده ليونيل ميسي الذي سيغيب عن مواجهة إنتر أيضاً في دوري أبطال أوروبا، وسط شكوك حول مشاركته في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وقبل 4 دقائق فقط من نهاية الشوط الأول، نجح المهاجم لويس سواريز في التقدم بالهدف الأول بتسديدة ذكية من فوق الحارس، في هدف صنعه له حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغين.

وفي الدقيقة 49، نجح الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو في إضافة الهدف الثاني ليؤمن تقدم الفريق الكتالوني ويجعله يلعب بأريحية أكبر.

وأكمل الضيوف الدقائق الأخيرة من اللقاء بنقص عددي بعد طرد المدافع كليمون لونغليه (82).

رفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار وهو الأول له خارج قواعده في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.