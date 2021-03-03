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برشلونة يحقق "الريمونتادا" ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

منشور 03 آذار / مارس 2021 - 10:11
برشلونة إلى نهائي كأس الملك
برشلونة إلى نهائي كأس الملك

قلب برشلونة تأخره ذهاباً بهدفين دون رد أمام إشبيلية إلى فوزٍ إياباً بثلاثية نظيفة بعد التمديد ليبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا.

فعلى ملعب كامب ناو، تمكن البارسا من تعويض سقوطه خارج أرضه ذهاباً إلى انتصار في إياب نصف النهائي منحه بطاقة التأهل للنهائي بمجموع المباراتين (3-2).

جاءت أهداف مواجهة الإياب عن طريق عثمان ديمبيلي (12)، وجيرارد بيكيه (90+4)، ومارتن برايثوايت (95).

وأهدر لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء للفريق الأندلسي في الدقيقة 73، قبل أن يطرد زميله فيرناندو في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني (90+2) لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 103، تلقى مهاجم إشبيلية لوك دي يونغ البطاقة الحمراء أيضاً ليكمل فريق المدرب جولين لوبيتيغي ما تبقى من اللقاء بـ 9 لاعبين.

وسيلاقي برشلونة في النهائي الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو، علماً بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

كلمات دالة:برشلونةإشبيليةكأس ملك إسبانيامارتن برايثوايتجيرارد بيكيهلوك دي يونغعثمان ديمبيلي

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