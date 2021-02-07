برشلونة يحقق انتصاراً صعباً على حساب ريال بيتيس

اقتنص برشلونة ثلاث نقاط غالية من ملعب بينيتو فيامارين بانتصاره على مستضيفه ريال بيتيس في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف لاثنين ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وصدم رونالد كومان مدرب البارسا المتابعين بعدما خلت تشكيلته من اسم ليونيل ميسي، مما انعكس سلباً على أداء فريقه، وربما أراد الهولندي إراحته من أجل موقعة إشبيلية في نصف نهائي كأس الملك هذا الأسبوع.

وقدم برشلونة أداءً متواضعاً جداً في الشوط الأول، ولم يشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض، الذين هدد بدوره مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغين في أكثر من مناسبة.

وسجل بورخا إيغليسياس الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة 36.

ولجأ كومان في الشوط الثاني للقائد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 57 محل ريكي بوتش، ليدرك التعادل سريعاً بعد دقيقتين للضيوف.

وشهدت الدقيقة 68 هدف التقدم للبارسا بعد عرضية من جوردي آلبا لمسها أنتوان غريزمان بكعبه لترتطم في فيكتور رويز وتتحول بالخطأ داخل مرماه.

لكن نبيل فقير كسب ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ونفذها بنفسه على رأس رويز ليمنح بيتيس التعادل في الدقيقة 75.

وعلى عكس سير المباراة، منح البديل ترينكاو برشلونة الفوز بعد تسديدة مميزة بيسراه سكنت المقص الأيمن لمرمى بيتيس في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 43 نقطة استعاد إثرها المركز الثاني بالتساوي مع ريال مدريد مع تفوق الكتالوني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.