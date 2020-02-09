برشلونة يحقق انتصاراً صعباً على ريال بيتيس

حقق برشلونة الفوز على مستضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بقوة من قبل أصحاب الأرض الذين ضغطوا بشكل مرتفع قبل أن يمر نبيل فقير بالكرة لمنطقة الجزاء ويسددها لترتطم في يد كليمون لونغليه ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها سيرخيو كاناليس الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

حاول برشلونة أن يعود في المباراة سريعاً وبالفعل من تمريرة لليونيل ميسي أدرك فرينكي دي يونغ التعادل في الدقيقة التاسعة.

كاد البارسا أن يضيف الهدف الثاني تارة عن طريق ميسي المنفرد وأخرى عن طريق أنتوان غريزمان دون فائدة في ظل تألق الدفاع وحارس المرمى.

وسجل المتألق نبيل فقير الهدف الثاني لفريقه عقب خطأ ساذج لآرتور فيدال في وسط الملعب فقد بسببه الكرة، ليمر الفرنسي بسرعته ويسدد كرة قوية على يسار الحارس مارك أندريه تير شتيغين.

استمر تهديد بيتيس على مرمى الضيوف فيما تبقى من النصف الأول حتى جاء التعديل من سيرجيو بوسكيتس بعد استلامه كرة ميسي الثابتة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني كاد برشلونة أن يسجل عن طريق ميسي، لكن حارس صاحب الضيافة كان في الموعد وتصدى للكرة بشكل مذهل، قبل أن يكرر تألقه من جديد بعد دقائق أمام ميسي أيضاً.

وكاد "ليو" أن يكرر هدفه الشهير الموسم الماضي بمرمى بيتيس على نفس الملعب عندما رفع الكرة من فوق الحارس في الزاوية البعيدة لكن الكرة هذه المرة أخطأت المرمى.

وسجل لونغليه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 73 بعد ارتقاء رائع لعرضية ميسي من ركلة ثابتة ليتقدم للمرة الأولى للبارسا في المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لفقير في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي منه قبل أن يتلقى بعدها بطاقة أخرى بسبب الإعتراض ليتم طرده.

بعدها بدقائق أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه لونغليه ليطرد هو الآخر قبل 10 دقائق من النهاية.

بهذه النتيجة، استمر برشلونة في المركز الثاني خلف ريال مدريد وفي رصيده 49 نقطة.

فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.