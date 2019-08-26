برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على ريال بيتيس

تغلب برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف لاثنين على ملعب كامب ناو ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق نبيل فقير، بعد بينية رائعة، إلا أن الباراسا الذي أظهر أداء أفضل من مواجهة أتلتيك بلباو السابقة رغم استمرار الغيابات، لم يشكل الكثير من الخطورة حتى سدد رافينيا رأسيته التي تحولت إلى ركنية في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 41 من تمريرة مميزة أرسلها سيرجي روبرتو، سجل أنتوان غريزمان نجم الهجوم الجديد أول أهدافه الرسمية معلناً عن التعادل 1-1.

وفي الدقيقة 50، تلقى غريزمان تمريرة أخرى من روبرتو أودعها الشباك مانحاً برشلونة الأفضلية.

لاحقاً سجل الواعد كارلس بيريز الهدف الثالث للبلاوغرانا في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة من الظهير نيلسون سيميدو، قبل 4 دقائق من الهدف الرابع بتوقيع الظهير الأيسر جوردي آلبا.

في الدقيقة 74، دفع المدرب إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بآرتورو فيدال على حساب سيرجيو بوسكيتس، ليسجل الخامس في الدقيقة 77 بعد تمريرة من غريزمان.

وفي الدقيقة 78، سجل بيتيس هدفه الثاني بواسطة لورين في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار، صحح برشلونة مساره عقب الخسارة الأولى، ليحقق أول 3 نقاط ويحتل المركز التاسع، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد اللذين حققا العلامة الكاملة حتى الآن.