برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على مايوركا وأتلتيكو يهزم سوسييداد

تفوق برشلونة على ضيفه مايوركا بثلاثيةٍ دون رد ليلة الأحد على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حملت الأهداف توقيعي آنسو فاتي (هدفان) في الدقيقتين 1 و 24، وغافي (70).

واستفاد البارسا من الطرد المبكر لآمات دييديو بعد 14 دقيقة على بداية المواجهة.

أتلتيكو مدريد يتفوق على ريال سوسييداد

على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، تغلب أتلتيكو على ضيفه سوسييداد بهدفين لهدف.

سجل أنتوان غريزمان وناهويل مولينا للروخيبلانكوس في الدقيقتين 37 و 73 على الترتيب، فيما جاء هدف الفريق الباسكي الوحيد عبر أليكساندر سورلوث في الدقيقة 88.

برشلونة يحلق في صدارة الليغا

بهاتين النتيجتين، رفع البلاوغرانا رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب العام، كما رفع أتلتيكو رصيده بدوره إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد ثاني الترتيب مع تبقي جولة أخيرة على نهاية الموسم.

أما مايوركا، فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر، كما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 68 نقطة في المركز الرابع.