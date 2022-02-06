برشلونة يحقق فوزاً مقنعاً على أتلتيكو بأربعة أهداف لاثنين

حقق برشلونة فوزاً كبيراً ومقنعاً على ضيفه أتلتيكو مدريد قوامه أربعة أهداف لاثنين على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت أهداف صاحب الضيافة عن طريق كلٍ من جوردي آلبا وبابلو مارتن باييز (غافي) ورونالد آراوخو وداني ألفيش في الدقائق 10 و 21 و 43 و 49 على التوالي.

أما هدفا الروخيبلانكوس فسجلهما يانيك فيريرا كاراسكو ولويس سواريز في الدقيقتين 8 و 58 على الترتيب.

وأكمل البارسا المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 69 إثر طرد المخضرم ألفيش.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 38 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع ويزيح أتلتيكو مدريد من رباعي المقدمة بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس.