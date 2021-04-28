برشلونة يحلم بالجمع بين دي يونغ ودي ليخت

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية النقاب عن أن برشلونة يبحث عن مدافع من طراز عالمي لتدعيم صفوفه.

وقالت أن هذا المدافع هو ماتييس دي ليخت نجم يوفنتوس، والبالغ «21 عاماً»، والذي يتطور أداؤه بصورة جيدة في تورينو.

وأضافت أن إدارة البارسا تأمل في الاستفادة من الصداقة الوطيدة التي تربط بين الهولندي الشاب ومواطنه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، بعد أن تزاملا طويلاً في أياكس أمستردام، قبل رحيلهما.

يذكر أن دي ليخت ودي يونغ زميلان أيضاً في منتخب هولندا، ويعتبر نجم يوفي أول مدافع يحصل على جائزة الفتى الذهبي عام 2018، وهو أيضاً أصغر قائد لفريق في مباريات خروج المغلوب بدوري الأبطال عبر تاريخه، عندما كان مع أياكس، حيث كان عمره وقتها 19 عاماً و189 يوماً.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يسعى أيضاً لضم مهاجم يمكنه القيام بدور رأس الحربة التقليدي، تعويضاً لرحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت أن هذا المهاجم سيكون الهولندي الآخر ممفيس ديباي المتألق في صفوف أولمبيك ليون، والذي وضعه مواطنه رونالد كومان مدرب البارسا، ضمن القائمة المصغرة للاعبين الذين يحتاجهم في الموسم الجديد، ومعه هولندي آخر هو جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن ديباي مرشح للرحيل عن ليون نهاية الموسم، ما لم يتمسك به جان ميشيل أولاس رئيس النادي الفرنسي.