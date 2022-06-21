برشلونة يحمل الليغا مسؤولية فشل صفقة بيع دي يونغ

وجهت إدارة برشلونة اللوم صوب رابطة الدوري الإسباني (الليغا) جراء القيود المالية التي وضعتها والتي حالت دون إتمام صفقة بيع النجم الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد حتى الآن.

وأشارت تقارير إلى أن البارسا رفض عرضاً بقيمة 52 مليون جنيه استرليني من أجل لاعب خط وسط أياكس السابق الذي يريده مواطنه إيريك تين هاغ في ملعب أولد ترافورد.

ومع أن النادي الإسباني يريد بيع دي يونغ هذا الصيف، إلا أن الشروط التي وضعتها رابطة الليغا عقدت الأمور وجعلت التوصل لاتفاق مناسب يرضي الطرفين أمراً أكثر صعوبة.

ودفع برشلونة 73 مليون جنيه للحصول على توقيع النجم البالغ من العمر 25 عاماً في صيف عام 2019، لكنه مستعد الآن لبيعه بثمن أقل من أجل توفير سيولة مالية يحتاجها لإتمام صفقات جديدة.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن مانشستر يونايتد لا يمانع رفع قيمة العرض إلى 60 مليون جنيه بانتظار المزيد من التطورات خلال الأيام القادمة.