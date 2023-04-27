برشلونة يحمي نفسه ببند مهم في عقود لاعبيه الجدد

البوابة - يعتزم برشلونة إجراء تعديلات على العقود التي ستربطه باللاعبين خلال الفترة القادمة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

ويدرك القائمون على البارسا أنهم باتوا مطالبين بالالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي.

وستتخذ الإدارة إجراءات تهدف لحماية مصلحة النادي بحيث يشتمل أي عقد على بند بمهلة زمنية محددة يسمح لأي لاعب جديد بالبحث عن فرق أخرى بحال عدم قدرة برشلونة على تسجيله بداعي تجاوز الحد الأقصى المسموح به للأجور.

بالتالي، سيتم تحرير أي لاعب لم ينجح النادي في تسجيله حتى لا يجد المسؤولون أنفسهم في مأزق مالي جديد (دفع الأجور للاعبين لم يتم تسجيلهم).

يذكر أن إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو سيكون أول لاعب يحتوي عقده على هذا البند كونه بات على أعتاب الانتقال إلى برشلونة.