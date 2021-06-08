برشلونة يحول أنظاره صوب محرز وغوندوغان

زعمت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء أن النجمين رياض محرز وإيلكاي غوندوغان ثنائي مانشستر سيتي دخلا في حسابات برشلونة لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

ويواصل البارسا صحوته حيث يسعى لتصحيح مسار الفريق قبل بداية الموسم القادم، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الإسباني.

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان منذ دور الـ 16، واكتفى بالحصول على بطولة الكأس المحلي.

محرز مطلوب من قبل برشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا نقلاً عن برنامج "إل تشيرنغيتو" المحلي أن اسم محرز بات ضمن الخيارات المطروحة أمام برشلونة أثناء التفاوض مع ممثلي غوندوغان لاعب وسط سيتي.

ووفقاً لمصادر خاصة بالبرنامج، عرض وكيل النجم الجزائري موكله على برشلونة، مشيراً إلى أن بيب غوارديولا مدرب سيتي يرغب في التعاقد مع الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام وجاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا، الأمر الذي قد يدفع محرز للرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير، إلى أن اسم غوندوغان تردد في برشلونة أيضاً، بعدما فشل النادي في ضم جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول السابق الذي فضل باريس سان جيرمان.

يذكر أن برشلونة أبرم حتى الآن 3 صفقات جديدة، بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا، بالإضافة إلى إيمرسون مدافع ريال بيتيس.