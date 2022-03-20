برشلونة يحيي صفقة بوغبا بعد عقد رعاية سبوتيفاي

أنعش برشلونة آماله في ضم النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

وبات البالغ من العمر 29 عاماً في طريقه للرحيل عن ملعب أولد ترافورد الصيف القادم حين يصل عقده لنهايته، علماً بأنه يتقاضى 250 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وكان البارسا غير قادرٍ على توفير مثل هذا المبلغ لينسحب من سباق ضم اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2018.

لكن عقد رعاية "سبوتيفاي" الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي وقيمته 235 مليون جنيه استرليني خلال 4 أعوام جعل القائمين على النادي يتحركون مجدداً من أجل بوغبا.

وتحسن مستوى برشلونة بصورة كبيرة منذ تولي المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز الإشراف على الفريق.

وارتقى البلاوغرانا للمركز الرابع في الدوري الإسباني ليصبح تأهله لدوري الأبطال الموسم القادم متوقعاً.

كما أن الفريق وصل لربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وسيواجه فيه غريمه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتشكل هذه العوامل نقاطاً مهمة ستدفع العديد من اللاعبين بالتفكير في الانتقال إلى ملعب كامب ناو بالتأكيد، وعلى رأسهم بوغبا.