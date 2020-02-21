برشلونة يختار الخطة ب لضم لاوتارو مارتينيز

يخشى برشلونة من فشله في التعاقد مع المهاجم لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل.

ويحق للدولي الأرجنتيني الرحيل عن ناديه مقابل قيمة كسر عقده التي تبلغ 111 مليون يورو.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد يرغب أيضاً في ضم مهاجم النيراتزوي، مما دفع البارسا للتفكير في ضم ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الآخر المعار إلى باريس سان جيرمان في حال الفشل في التعاقد مع مواطنه.

وخرج إيكاردي من حسابات المدرب أنتونيو كونتي في إنتر ميلان، وهناك مفاوضات بين يوفنتوس واللاعب لإعادته إلى إيطاليا.

لكن مارتينيز يبقى الهدف الأساسي لبرشلونة، وفي حال فشل الصفقة سيتم اللجوء إلى إيكاردي، الذي لن يكلف خزائن برشلونة أكثر من 70 مليون يورو بحال عدم استمراره مع الباريسي.