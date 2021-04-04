برشلونة يختار بديل هالاند

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات هاري كاين هداف توتنهام.

جاء هذا وفقاً لصحيفة “ماركا” التي أكدت أن كاين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة البارسا في حال لم ينجحوا في ضم إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وأوضحت أن توتنهام لن يفرط في نجمه بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، إضافة إلى راتب اللاعب الذي يصل حالياً إلى 12 مليوناً في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “ذا سن” البريطانية عن أن توتنهام سيطلب نحو 205 ملايين يورو من أجل التخلي عن كاين، مما سيجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.