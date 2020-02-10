برشلونة يختار خليفة راكيتيتش

يدرس برشلونة التخلص من لاعب الوسط إيفان راكتيتش نهاية الموسم الحالي.

ولن يمانع البارسا عملية بيع الدولي الكرواتي في حال وصول عرض بقيمة 35 مليون يورو في الصيف.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المدرب كيكي سيتيين يرغب في ضم فابيان رويز لاعبه السابق في ريال بيتيس ونجم نابولي الحالي.

ويعد رويز هدفاً أيضاً لريال مدريد، لكن سييتين ينوي استغلال علاقته القوية مع اللاعب لاقناعه بالانتقال للبارسا.

بدوره، يرغب نابولي في الحصول على 80 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل نجمه الدولي الإسباني.