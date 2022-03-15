برشلونة يختار صلاح بحال الفشل في ضم هالاند

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة سيتحرك لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول بحال فشله في اقتناص النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وتتزاحم أندية أوروبا العملاقة للحصول على مهاجم دورتموند البالغ من العمر 21 عاماً وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

ويدرك النادي الكتالوني أن الظفر بتوقيع هالاند سيكون في غاية الصعوبة، مما دفع إدارته للتفكير بصلاح الذي يرتبط بعقدٍ مع الريدز يمتد حتى صيف عام 2023.

ويخطط البارسا لاستغلال حالة عدم الوضوح التي تحيط بتجديد عقد "مو" من خلال التحرك صيفاً لضمه.

لكن ليفربول لا يريد التفريط بخدمات صلاح وسيسعى لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم على الأغلب بحال التوصل لاتفاق يرضي الطرفين نظراً لمطالب المصري الضخمة.