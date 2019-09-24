برشلونة يختار كوليبالي لخلافة بيكيه

كشف تقرير إعلامي إسباني امس الاثنين، أن برشلونة يخطط لضم مدافع لخلافة نجمه المخضرم جيرارد بيكيه، صاحب الـ 32 عاماً.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرى البارسا أن كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، هو البديل المناسب.

وأشارت إلى أن إيريك آبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، تواجد خلال مباراة نابولي ونظيره ليتشي، التي أقيمت الأحد ضمن الدوري الإيطالي، لمراقبة الدولي السنغالي.

وسيكون البلاوغرانا مطالباً بحال إصراره على التعاقد مع كوليبالي، بتوفير مبلغ 150 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع نابولي.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبارتينوبي، رفض التفريط بالمدافع.