برشلونة يخسر خدمات جيرارد بيكيه عدة أسابيع

أكد برشلونة معاناة نجمه المخضرم جيرارد بيكيه في ربلة الساق خلال اللقاء الذي تعادل فيه الفريق مع أتلتيك بلباو 1-1 يوم السبت الماضي ضمن الدوري الإسباني.

وخاض البارسا مرانه صباح أمس الأحد دون خدمات المدافع البالغ من العمر 34 عاماً.

وغادر اللاعب مواجهة بلباو في الدقيقة 31 جراء هذه الإصابة.

كم سيغيب بيكيه عن الملاعب؟

وأعلن برشلونة أن لاعبه يعاني من استطالة في العضلة ليصبح غيابه عن مواجهة خيتافي الأسبوع القادم مؤكداً.

كما بات من المتوقع أن يبتعد النجم المخضرم عن الملاعب من 3 أسابيع إلى شهر كامل.

وخاض الدولي الإسباني السابق 568 مباراة مع برشلونة حتى الآن سجل خلالها 50 مباراة.