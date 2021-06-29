برشلونة يخسر خدمات ديمبيلي 4 أشهر

أعلن برشلونة رسمياً، أمس الاثنين، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الفرنسي ونظيره المجري في بطولة يورو 2020، وغادر على إثرها معسكر الديوك، وتبين لاحقاً أنه بحاجة لجراحة عاجلة.

وأصدر البارسا بياناً رسمياً قال فيه: «خضع عثمان لعملية جراحية ناجحة في توركو (فنلندا)، من قبل الدكتور لاس ليمباينين، تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، على وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية في ركبته اليمنى.

«مدة غياب عثمان عن الملاعب تصل إلى 4 أشهر».

مشاركة ديمبيلي في يورو 2020 تسببت بتعرضه لإصابة جديدة

وشارك اللاعب الشاب في أول مباراتين لفرنسا في بطولة يورو 2020 كبديل قبل أن يخرج مصاباً في المباراة الثانية أمام المجر.

وينتهي عقد ديمبيلي صاحب الـ 24 عاماً مع البارسا مع نهاية الموسم القادم، ولم يتم التوصل لاتفاق حول تجديده حتى الآن.