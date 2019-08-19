برشلونة يخسر خدمات ديمبيلي 5 أسابيع

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له عثمان ديمبيلي، أن الإصابة التي ألمت به في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإسباني ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 و5 أسابيع.

وتم تشخيص إصابة الدولي الفرنسي على أنها تمزق في عضلات الفخذ الأيسر، ما يعني أنه سيواصل محنته بالخروج من حسابات المدرب إيرنيستو فالفيردي لفترة طولية، استمراراً لمسلسل إصاباته المتكررة، منذ قدومه من بوروسيا دورتموند لتعويض نيمار صيف عام 2017.

بالتالي، سيغيب ديمبيلي عن البارسا في مباريات مهمة، أبرزها أول مباراة على أرضه أمام ريال بيتيس الأحد القادم على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الثانية.

وسيستمر غياب الفرنسي الشاب أمام المستضيف أوساسونا، على أن يبدأ التفكير في العودة مع بدء منافسات دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر القادم، إلا إذا لم يستجب للعلاج كما ينبغي.