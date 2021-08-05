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برشلونة يخسر خدمات دي يونغ قبل انطلاق الموسم الجديد

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 01:53
فرينكي دي يونغ
فرينكي دي يونغ

أكد برشلونة تعرض نجم خط الوسط فرينكي دي يونغ لإصابة في ربلة السابق قد تبعده عن المشاركة في لقاء الليغا الافتتاحي أمام ريال سوسييداد.

وخاض الدولي الهولندي لقاء البارسا الودي أمام ريد بول سالزبورغ 1-2 أمس الأربعاء، إلا أنه اضطر لمغادرته قبل 7 دقائق على النهاية بداعي الإصابة.

ولم يكشف النادي الكتالوني في البيان الرسمي الذي أصدره عن فترة غياب اللاعب المتوقعة مشدداً على أنه سيعود للمشاركة مع الفريق حينما يتعافى.

دي يونغ مهدد بالغياب عن افتتاحية برشلونة في الليغا

وتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة لطموحات برشلونة كونه يخوض تحدياً افتتاحياً صعباً أمام غريمه سوسييداد في الدوري الإسباني في الخامس عشر من الشهر الجاري.

كلمات دالة:فرينكي دي يونغبرشلونةالدوري الإسبانيريال سوسييداد

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