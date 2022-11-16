برشلونة يخسر ليفاندوفسكي 3 مباريات بداعي الإيقاف

كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إيقاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة 3 مباريات.

يأتي هذا القرار في ظل طرد هداف بايرن ميونخ السابق في اللقاء الذي تغلب فيه البارسا على أوساسونا بهدفين لهدف.

وحصل "ليفا" على بطاقتين صفراوين في غضون ثلث ساعة وفي الدقيقتين 11 و31 من عمر المباراة، وتمت معاقبته بالإيقاف لمباراة جراء هذا الطرد ولمباراتين آخريين جراء ازدراء وإهانة الحكم بناءً على المادة 124 من قانون الانضباط.

ما هي المباريات التي سيغيب ليفاندوفسكي عنها؟

وسيغيب المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً عن مباريات برشلونة أمام كلٍ من إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر لائحة هدافي الدوري المحلي حتى الآن، حيث زار الشباك 13 مرة في 14 لقاء، كما صنع 4 أهداف أخرى.