برشلونة يخسر نيتو بداعي الإصابة

أعلن برشلونة أن حارس مرماه نيتو قد يغيب لفترة غير محددة بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال الفوز على إيبيزا 2-1 أمس الأربعاء في كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي الكتالوني أن البرازيلي صاحب الـ 30 عاماً تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله كليمون لونغليه في الدقيقة 50 لكنه أكمل المباراة حتى النهاية.

وأشار البارسا إلى خضوع نيتو لمزيد من الفحوص الطبية في وقت لاحق لتحديد مدة غيابه.

وخاض نيتو مشاركته الرابعة مع البلاوغرانا منذ انتقاله للفريق قادماً من فالنسيا.