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برشلونة يسقط ودياً أمام ريد بول سالزبورغ

منشور 04 آب / أغسطس 2021 - 07:53
برشلونة يسقط أمام سالزبورغ
برشلونة يسقط أمام سالزبورغ

سقط برشلونة الإسباني في مباراة ودية أمام مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفٍ لاثنين على ملعب ريد بول آرينا ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق لوكا سوتشيتش قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

لكن مارتن برايثوايت أدرك التعادل للبارسا في الدقيقة 82.

وسجل بريندين آرونسون هدف الانتصار للفريق النمساوي بعد 8 دقائق.

برشلونة يختتم تحضيراته بمواجهة يوفنتوس

وسيخوض البارسا مباراته التحضيرية الأخيرة يوم الأحد القادم أمام يوفنتوس على كأس جوان غامبر.

ويستهل الفريق الكتالوني منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني حينما يلاقي ريال سوسييداد يوم الأحد بعد المقبل.

وحقق البلاوغرانا الانتصار في مبارياته الودية السابقة على خيمناستيك وجيرونا وشتوتغارت.

كلمات دالة:برشلونةريد بول سالزبورغ

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