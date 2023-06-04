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برشلونة يخسر وريال مدريد يتعادل في ختام موسم الليغا

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 09:07
برشلونة يتلقى الخسارة أمام سيلتا فيغو (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
برشلونة يتلقى الخسارة أمام سيلتا فيغو (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

سقط برشلونة البطل خارج أرضه أمام مستضيفه سيلتا فيغو بهدف لاثنين ليلة الأحد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

يدين فيغو بهذا الانتصار لنجمه غابرييل فيغا الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 42 و 65.

فيما قلص آنسو فاتي النتيجة للبارسا قبل 11 دقيقة على النهاية.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 1-1.

حمل هدف الفريق الملكي توقيع كريم بنزيمة في وداعيته في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما جاء هدف الضيوف عبر أوهيان سانسيت في الدقيقة 49.

ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2022-2023

  1. برشلونة 88 نقطة (يتأهل لدوري الأبطال)

  2. ريال مدريد 78 نقطة (يتأهل لدوري الأبطال)

  3. أتلتيكو مدريد 77 نقطة (يتأهل لدوري الأبطال)

  4. ريال سوسييداد 71 نقطة (يتأهل لدوري الأبطال)

  5. فياريال 64 نقطة (يتأهل للدوري الأوروبي)

  6. ريال بيتيس 60 نقطة (يتأهل للدوري الأوروبي)

  7. أوساسونا 53 نقطة (يتأهل لدوري المؤتمر)

  8. أتلتيك بلباو 51 نقطة

  9. مايوركا 50 نقطة

  10. جيرونا 49 نقطة

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