برشلونة يخسر وريال مدريد يتعادل في ختام موسم الليغا

سقط برشلونة البطل خارج أرضه أمام مستضيفه سيلتا فيغو بهدف لاثنين ليلة الأحد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

يدين فيغو بهذا الانتصار لنجمه غابرييل فيغا الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 42 و 65.

فيما قلص آنسو فاتي النتيجة للبارسا قبل 11 دقيقة على النهاية.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 1-1.

حمل هدف الفريق الملكي توقيع كريم بنزيمة في وداعيته في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما جاء هدف الضيوف عبر أوهيان سانسيت في الدقيقة 49.

ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2022-2023