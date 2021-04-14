برشلونة يخشى تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة

كشفت تقارير أمس الثلاثاء عن حقيقة صادمة بشأن الحالة الصحية لنجم برشلونة عثمان ديمبيلي.

وتعددت إصابات الفرنسي منذ انضمامه للبارسا، لكنه ظهر بأفضل نسخه خلال الأشهر الأخيرة بعدما كان يشارك بانتظام في المباريات ما سمح له بإظهار مستواه الحقيقي.

ورغم التألق اللافت، إلا أن ديمبيلي يعاني منذ أسابيع من مشكلات بمنطقة الحوض جعلته ينهي المباريات الأخيرة بآلام، منها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، كما أن فترة التوقف الدولي الماضية زادت من آلامه.

ويخضع المهاجم لعلاج تحفظي لكنه لم يحل مشكلاته البدنية، ويستبعد برشلونة حتى الآن خيار إخضاعه لجراحة للتعافي من آلامه، حيث يركز ديمبيلي على المشاركة ويرغب في استعادة أفضل أداء له مجدداً، خاصة وهو يدرك أن الموسم في نهايته.

وتستدعي آلام الحوض الراحة لكن ديمبيلي لا يريد التوقف، وخسر برشلونة آخر مبارياته بالدوري الإسباني أمام ريال مدريد 2-1، ليتراجع للمركز الثالث في الليغا.

ويستعد برشلونة لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت القادم أمام أتلتيك بلباو.