برشلونة يخطط لإقالة كومان حتى لو فاز بلقب الدوري الإسباني

ذكر تقرير أن إدارة برشلونة، قد تقيل المدرب رونالد كومان حتى لو توج البارسا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقالت شبكة "إي إس بي إن"، فإن بعض ممثلي مجلس إدارة النادي، يعتقدون أن الأسلوب الذي يغرسه الهولندي في الفريق، لا يتوافق مع الأهداف طويلة المدى، ويشككون أيضاً في النهج الدفاعي المفرط الذي يتبعه.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المسؤولين في برشلونة، غير راضون عن أداء الفريق الضعيف في المباريات الكبيرة، ويتطلعون لإقالة كومان حتى لو قاد البارسا للفوز ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتولى الهولندي تدريب برشلونة الصيف الماضي، وحصد مؤخراً معه لقبه الأول في مسابقة كأس إسبانيا، ويتطلع لإضافة لقب الليغا، لكن المهمة ستكون صعبة ومعقدة نظراً لوضع الفريق الحالي في جدول الترتيب.

وقبل 3 مراحل من إسدال الستار على منافسات الدوري، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة، ويتخلف بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، وبنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.