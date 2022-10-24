برشلونة يخطط لبيع كيسي في شهر يناير

يبدو أن أيام النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي في صفوف برشلونة باتت معدودة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية.

وقالت الجريدة أن النادي الكتالوني يخطط للتخلص من لاعب خط وسط أي سي ميلان السابق خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل.

وعجز اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في ترك بصمته منذ قدومه في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الروسونيري بطل إيطاليا صيف العام الجاري.

وترى إدارة البارسا أن الأجور الضخمة التي يتقاضاها نجم منتخب ساحل العاج غير مبررة في ظل عدم تأقلم اللاعب مع خطط المدير الفني تشافي هيرنانديز.

ويخطط برشلونة لتعويض كيسي بالشاب نيكو غونزاليس خريج أكاديمية لا ماسيا والمعار حالياً إلى فالنسيا بمجرد عودته من فترة الإعارة.

يذكر أن عقد كيسي يمتد مع العملاق الكتالوني حتى يونيو من عام 2026، ويشير موقع "ترانسفير ماركت" العالمي إلى أن سعره الحالي في سوق الانتقالات يصل إلى نحو 45 مليون يورو.