برشلونة يخطط لبيع 3 مهاجمين

البوابة - يستعد برشلونة للاستماع لأي عروض مقدمة لثلاثي هجومه رافينيا وآنسو فاتي وفيران توريس تمهيداً لبيعهم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويخطط النادي الكتالوني لإحداث ثورة في صفوفه وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من خلال بيع هؤلاء اللاعبين وتعويضهم بتعاقدات جديدة.

ويحظى رافينيا باهتمام من أندية إنجليزية على رأسها تشيلسي الذي سعى لضمه من ليدز يونايتد الصيف المنصرم قبل أن يقرر ارتداء قميص البارسا.

فيما يعد فاتي هدفاً لعدة أندية أوروبية على غرار مانشستر يونايتد.

أما توريس، فيهتم بخدماته ناديا إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، لكن مسؤولي البلاوغرانا يدركون صعوبة وصول عروض بقيمة 55 مليون يورو للاعب، وهو المبلغ الذي دفعه النادي لجلب المهاجم الإسباني من مانشستر سيتي الموسم الماضي.

برشلونة يريد إعادة ميسي

تطفو على السطح مباشرة فكرة استعادة الأيقونة ليونيل ميسي الذي سيصل اتفاقه الحالي مع باريس سان جيرمان إلى نهايته بحلول الصيف القادم.

كما يخطط مسؤولو البارسا لاستقطاب الظهير جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي بعد عودة اللاعب من إعارته الحالية مع بايرن ميونخ.