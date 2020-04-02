برشلونة يخطط لضم نيمار ولاوتارو سوياً

رغم الظروف الاقتصادية المتردية المتوقعة خلال الفترة القادمة في الكرة العالمية، فإن برشلونة لن يتوان عن تحقيق أهدافه في سوق الانتقالات القادم بكل الطرف الممكنة.

وتوصل البارسا بالفعل إلى اتفاق مع نجوم الفريق الأول لتخفيض رواتبهم خلال الفترة التي ستتوقف بها المنافسات الكروية بسبب جائحة كورونا التي ضربت أوروبا والعالم بقوة.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن البارسا ما زال مؤمناً بإمكانية ضم لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان واستعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

ويرغب اللاعبان في مزاملة ليونيل ميسي، لكن السؤال يبقى حول توفر الإمكانيات المالية لتأمين التعاقد مع نيمار أولاً، حيث من المتوقع أن يطلب باريس سان جيرمان مبلغاً كبيراً، لكن برشلونة يأمل في أن ينخفض سعره بسبب تأثير أزمة الكورونا المتوقع على الأسعار بشكلٍ عام.

ما زال لدى نيمار عامين على انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وسيحاول البارسا التوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي دون اللجوء للمادة 17 من لوائح نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تسمح بتحديد سعر أقل من 180 مليون يورو وتسمح بتحديد نيمار لمصيره بما أنه تخطة عامه الثامن والعشرين.

يعتبر نيمار الهدف الرئيسي لبرشلونة، لكن لاوتارو هدف مهم أيضاً باعتباره البديل الأول لخلافة لويس سواريز.

بيع فيدال سيحل مشكلة تسجيل نيمار ولاوتارو

قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن برشلونة سيقدم عقداً مغرياً لاستقطاب لاوتارو والذي يفضل مزاملة ميسي على الانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

لكن المشكلة الأولى تبقى في مدى قدرة البارسا على إقناع إنتر ميلان بالتخلي عن نجمه، ويمكن إدخال آرتورو فيدال أو نيلسون سيميدو في صفقة مبادلة لإقناع النيراتزوري والمدرب أنتونيو كونتي.

والمشكلة الثانية تتعلق بأن نيمار ولاوتارو لا يملكان جواز سفر أوروبي، وعليه فإن البارسا مطالب بالتخلي عن اثنين من لاعبيه الثلاثة المسجلين من خارج الاتحاد الأوروبي وهم آرتور ميلو وفيدال بالإضافة إلى آراوخو المنتمي لفريق برشلونة “ب”، لكن في حالة رحيل فيدال المتوقع فإن الأزمة ستنتهي.