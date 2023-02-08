برشلونة يخطط لضم 3 لاعبين على رأسهم أمرابط

تستمر إدارة برشلونة في مساعيها لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة للموسم القادم وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومع أن البارسا يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد غريمه ومطارده المباشر، إلا أن القائمين على النادي يرون ضرورة جلب لاعبين جدد مع ذلك.

وتنحصر أهداف البلاوغرانا لفترة الانتقالات الصيفية بالثلاثي المغربي سفيان أمرابط والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو والبرازيلي فيتور روكي.

برشلونة يستعد لتدعيم صفوفه

سيعمل متصدر الليغا على استقطاب أمرابط الذي حاول ضمه الشهر الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء قبل أن تفشل مساعيه في ظل تمسك فيورنتينا باللاعب.

وتصل قيمة نجم خط الوسط المغربي إلى 37 مليون يورو على أقل تقدير.

أما كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد، فتبدو صفقته أكثر سهولة وبسعر منخفض سيصل إلى نحو 15 مليون يورو.

ويبدو التعاقد مع الشاب فيتور روكي نجم أتلتيكو باراناينسي غامضاً حتى الآن كونه يحظى أيضاً باهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي.