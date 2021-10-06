برشلونة يخطط للتخلص من أومتيتي

سيعمل برشلونة على دفع النجم الفرنسي سامويل أومتيتي خارج أسوار النادي في سوق الانتقالات الشتوي مطلع يناير القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن رونالد كومان مدرب البارسا أعلم المدافع بأن دوره مع الفريق قد انتهى، مع أن اللاعب يريد البقاء.

وتبقى مسألة إيجاد طرف مهتم بالحصول على خدمات البالغ من العمر 27 عاماً غير مؤكدة في ظل كثرة إصاباته وتراجع مستواه.

أومتيتي في برشلونة

يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، علماً بأنه انتقل إلى برشلونة في 14 يوليو من عام 2016 قادماً من أولمبيك ليون مقابل 25 مليون يورو.

وخاض المدافع الفرنسي 132 مباراة مع البلاوغرانا في جميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر.