برشلونة يخطط للتعاقد مع بوغبا مجاناً

كشفت تقارير بريطانية عن اهتمام برشلونة بضم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ويعتبر ريال مدريد ويوفنتوس أبرز المرشحين لاستقطاب بوغبا الذي لم يجدد عقده مع يونايتد حتى الآن، لكن يبدو بأن برشلونة سينافسهما بقوة على الظفر بخدمات النجم الفرنسي.

وأشارت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية إلى أن إدارة البارسا تفكر بجدية في التعاقد مع بوغبا بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده.

ونوهت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أندية أوروبا بسبب فيروس كورونا جعلت النادي الكتالوني يفشل في التعاقد مع أي اسم كبير في الصيف.

لكن بوغبا سيكون حلاً ممتازاً لبرشلونة، خاصةً وأنه سينضم إليه دون مقابل، لذلك سيحاول النادي التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا خلال الفترة القادمة.