برشلونة يخطط للتوقيع مع هالاند رغم أزمته الاقتصادية

كشفت تقارير إسبانية اليوم عن إصرار برشلونة على التوقيع مع النجم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية التي أكدت أن هالاند أو لاوتارو مارتينيز هما أهم أهداف الفريق في سوق الانتقالات.

كيف يمول برشلونة صفقة هالاند أو لاوتارو الضخمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟

كشفت الصحيفة أن النادي يتطلع لتمويل صفقة الهجوم الكبيرة من خلال بيع مجموعة من اللاعبين، على رأسهم عثمان ديمبيلي.

الفريق يعاني في الأشهر الماضية من أزمات اقتصادية على كافة المستويات، ووجد نفسه غير قادر سوى على بيع اللاعبين وشراء الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم.

ما هو موقف ديمبيلي من الرحيل؟

يرفض النجم الفرنسي فكرة الرحيل عن البارسا هذا الصيف، وتشك إدارة النادي في رغبته في الرحيل بشكل مجاني بالعام القادم.

وينتهي عقد ديمبيلي تعاقده بنهاية موسم 2021-2022، وقد رفض التجديد لبرشلونة حتى الآن رغم المحاولات الحثيثة لحسم هذا الملف.

ما هي صفقات برشلونة الهجومية الأخرى؟

حسم برشلونة بالفعل صفقة سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي بشكل مجاني في الأيام الماضية.

كما من المنتظر أن يوقع البارسا مع ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الشهر الجاري.