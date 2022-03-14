برشلونة يخطط للدفع بريكي بوتش في صفقة ضم آداما تراوري

تتطلع إدارة برشلونة لعرض اللاعب ريكي بوتش مقابل الحصول على خدمات الجناح المتألق آداما تراوري بصورة نهائية من ولفرهامبتون، وفقاً لموقع "90min".

وظهر الدولي الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً بشكلٍ مميز مع البارسا منذ قدومه على سبيل الإعارة من فريق الذئاب في شهر يناير المنصرم.

وبات النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات الجناح السريع الذي ترعرع في أكاديميته بصورة نهائية خلال الصيف القادم.

ويرغب برشلونة في تقديم بوتش إضافة لمبلغ مالي لم يتم الكشف عن قيمته من أجل الحصول على توقيع تراوري في صفقة انتقال دائمة.

واعتمد تشافي هيرنانديز مدرب البارسا على التعاقد الجديد في 12 مباراة حتى الآن سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 4 أهداف أخرى.