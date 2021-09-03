برشلونة يخفض أجر بيانيتش بنسبة 60 بالمئة

سيخفض برشلونة أجر لاعب وسطه ميراليم بيانيتش المعار لبيشكتاش بنسبة 60% وفقاً لإذاعة "راك" الإسبانية.

وتخلص النادي الكتالوني من خدمات الدولي البوسني هذا الموسم على أقل تقدير بعد معاناة اللاعب في إثبات نفسه تحت إشراف المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وبحال عودة نجم يوفنتوس وروما وأولمبيك ليون السابق إلى البارسا بعد انتهاء فترة إعارته، فإنه على الأغلب سيضطر لتخفيض أجوره كذلك في الموسمين المتبقيين من عقده حينها.

مسيرة غير ناجحة لـ بيانيتش مع برشلونة

وانضم بيانيتش لبرشلونة صيف العام الماضي قادماً من يوفي في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي آرتور إلى الفريق الإيطالي.

وأراد البوسني البالغ من العمر 31 عاماً العودة إلى فريق السيدة العجوز، إلا أن الظروف لم تسمح بحصول ذلك لينتقل في نهاية المطاف إلى بيشكتاش لموسم واحد دون وجود خيار بالشراء بعد نهايته.