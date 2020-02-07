برشلونة يخفض سعر كوتينيو

قرر برشلونة تخفيض سعر فيليبي كوتينيو، من أجل تسويقه بشكل أفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة، أن بايرن ميونيخ يرفض إتمام شراء البرازيلي، بسبب عدم قدرته على دفع 120 مليون يورو نظير ضمه بصورة نهائية.

وأبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا وكلاء كوتينيو أن الإدارة ستبيعه خلال الصيف، مقابل 90 مليون يورو.

ويراقب مسؤولو تشيلسي وضع النجم البرازيلي باهتمام كبير، تمهيداً لتقديم عرض رسمي من أجله بطلب من المدرب فرانك لامبارد.