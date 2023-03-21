برشلونة يدخل سباق ضم باولو ديبالا

البوابة - أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة دخل سباق ضم المهاجم الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا نجم روما.

وعاد صاحب الـ 29 عاماً للتألق منذ انتقاله إلى صفوف الجيالوروسي الصيف الماضي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

وبات الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم لاعباً لا يستغنى عنه في تشكيلة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مما لفت أنظار عمالقة أوروبا على غرار البارسا ومانشستر يونايتد.

ديبالا يتألق مع روما

نجح المهاجم في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 8 أهداف أخرى خلال 29 مباراة تحت إمرة مورينيو حتى الآن في جميع المنافسات هذا الموسم.

ويمكن الحصول على توقيع ديبالا مقابل 10.6 مليون جنيه استرليني فقط الصيف المقبل نظراً لبند في عقده الحالي مع روما، وهي قيمة يسهل على أي فريق مهتم باللاعب توفيرها خصوصاً برشلونة الذي يعاني اقتصادياً في الأعوام الأخيرة.