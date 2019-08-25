برشلونة يدرس التعاقد مع بينتانكور

كشفت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع رودريغو بينتانكور لاعب وسط يوفنتوس، وفقاً لمصادر مقربة من الدولي الأوروغوياني ووكيله.

ويفكر البارسا في التوقيع مع لاعب الوسط مقابل 60 مليون يورو، أو الحصول على خدماته في صفقة تبادلية مع إيفان راكيتيتش.

واجتمع فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، مع مسؤولي برشلونة الأسبوع الماضي، لبحث عقد مجموعة من الصفقات التبادلية بين الطرفين.

يذكر أن إدارة النادي الكتالوني تفكر حالياً في ضم نيمار دا سيلفا، لذلك قد تؤجل جميع الصفقات الأخرى لحين حسم الصفقة الكبيرة أو الانسحاب منها.