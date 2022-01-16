برشلونة يدرس التعاقد مع روبرتو فيرمينو

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن إدارة برشلونة تراقب بانتباه شديد النجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول على أمل ضمه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويمر النادي الإسباني بمرحلة انتقالية حالياً عقب رحيل الهداف التاريخي ليونيل ميسي صيف العام الماضي.

ويسعى البارسا لإبرام تعاقدات جديدة بأسعار منطقية لتعزيز صفوفه، وقد وضع عينه على المهاجم صاحب الثلاثين عاماً.

ولا تمانع إدارة الريدز بيع فيرمينو إذا وصلها عرض مناسب تصل قيمته إلى نحو 20 مليون يورو.

يذكر أن دور النجم البرازيلي مع ليفربول انحسر منذ قدوم البرتغالي ديوغو جوتا، لتقل مشاركاته ضمن التشكيلة الأساسية، وهو أمر يسعى برشلونة لاستغلاله من خلال التقدم بعرض لضمه.