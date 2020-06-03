برشلونة يدرس تخفيض أجور لاعبيه مجدداً

تدرس إدارة برشلونة تخفيض رواتب اللاعبين مرة أخرى خلال الموسم الجديد، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها جراء تداعيات فيروس كورونا، وإيقاف المسابقات لفترة طويلة.

وأكدت إذاعة "سير" الإسبانية، الأربعاء، أن جوسيب بارتوميو رئيس النادي تحدث مع قادة الفريق، بشأن تقليل الرواتب من جديد لمواجهة الظروف الطارئة.

والتقى بارتوميو مع لاعبي برشلونة في مقر التدريب بحضور الطاقم الفني بالكامل، ليوضح لهم صعوبة التكيف مع الأزمة الاقتصادية التي طالت الجميع، مشيراً إلى ضرورة إجراء خفض جديد للمصروفات.

في المقابل، طلب اللاعبون مهلة جديدة للرد على طلب الإدارة، مع توقعات بأن المفاوضات بين الطرفين ستعود في أغسطس المقبل، بعد نهاية الموسم.