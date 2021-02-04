برشلونة يدرس مستقبل ديمبيلي وروبرتو وآلينيا

كشف تقرير إسباني عن واحد من الملفات التي سيفتتح بها السكرتير الفني أو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة والذي سيأتي مع الرئيس المقبل، عمله في النادي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات البارسا في 7 مارس المقبل، بعد قرار تأجيلها من 24 يناير الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مستقبل الثلاثي عثمان ديمبيلي وسيرجي روبرتو وكارليس آلينيا من أهم الملفات في برشلونة حالياً باعتبار أن عقودهم تنتهي في صيف 2022، ويجب حسم موقفهم سريعاً إما بالتجديد أو بيعهم الصيف المقبل لتجنب رحيلهم مجاناً.

وأوضحت الصحيفة أن استمرار الثلاثي من عدمه لا يعتمد فقط على الإدارة الجديدة، وإنما على المدير الفني أيضاً.

وأشارت إلى أن ديمبيلي حصل على العديد من العروض أبرزها من مانشستر يونايتد، إلا أن المدير الفني رونالد كومان لديه ثقة في قدرات الفرنسي ويؤيد استمراره.

وأضافت الصحيفة أن روبرتو يلقى ترحيباً هو الآخر من كومان، حيث يرى فيه المدرب الهولندي لاعباً متعدد المواهب، ويمكن توظيفه كظهير أو لاعب وسط.

ومع ذلك، لا يزال موقف آلينيا المعار حالياً لخيتافي معلقاً، لكن النادي الكتالوني سيميل إلى تمديد عقده وسيختار اللاعب أيضاً البقاء رغم صعوبة حصوله على فرص للمشاركة مع كومان.