برشلونة يدعم الصين في مواجهة فيروس كورونا

أعلن برشلونة أنه سيقوم بلفتة تضامنية مع الشعب الصيني الذي يكافح فيروس "كورونا" خلال مواجهته ضيفه خيتافي السبت على ملعب كامب ناو، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الليغا.

وذكر البارسا في بيان، أن لاعبي الفريقين (بعد موافقة خيتافي على المبادرة) سيدخلان الملعب رفقة أطفال صينيين يرتدون قمصاناً تحمل شعارين باللغتين الصينية والإنجليزية، سيكتب عليها "معاً أقوى" و"الشجاعة للصين".

وأضاف البيان أن برشلونة يريد استثمار تأثيره واسع الانتشار في العالم للتعبير عن تضامنه مع الصين، ودعمه للأشخاص المصابين بهذا الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص، وإصابة الآلاف، في جميع أرجاء البلاد.

ويرغب النادي "الكتالوني" من خلال مبادرته، بالوقوف ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الشعب الصيني مباشرة بعد ظهور فيروس "كورونا" منذ آواخر العام الماضي.

وبادر إنتر ميلان الأسبوع الماضي خلال مباراة "ديربي الغضب" ضد غريمه التاريخي ميلان بالتضامن مع الشعب الصيني، حين ارتدى لاعبوه قمصاناً بصورة خاصة للشعب الصيني، كتب عليها باللغة الصينية: "اليوم ودائماً، معاً كفريق".