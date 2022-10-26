برشلونة يدعم خط وسطه بثنائي تشيلسي جورجينيو وكانتي

باشر برشلونة بالتواصل مع ثنائي تشيلسي النجمين الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي على أمل ضمهما بعد نهاية الموسم الجاري بحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

يأتي هذا التحرك المبكر من قبل البارسا في ظل قرب وصول عقدي اللاعبين مع النادي الإنجليزي لنهايتهما وذلك بحلول صيف العام القادم.

شرط مهم قد يعرقل انتقال الثنائي إلى برشلونة

ويمني النادي الكتالوني النفس في إقناع النجمين بالقدوم إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو، لكن شرطاً مهما قد يحول دون إتمام هاتين الصفقتين، إذ سيكون لزاماً على نجمي خط وسط البلوز تخفيض أجورهما إذا ما أرادا ارتداء قميص الفريق.

في الوقت ذاته، يحاول تشيلسي تجديد عقد جورجينيو، فيما تشكل الإصابة الطويلة التي يعاني منها كانتي عائقاً أمام بدء أي مفاوضات معه في الوقت الراهن.