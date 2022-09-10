برشلونة يدك شباك قاديش برباعيةٍ نظيفة في الدوري الإسباني

سحق برشلونة مستضيفه قاديش برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على ملعب نويفو ميرانديا لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من الهولندي فرينكي دي يونغ والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني آنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقائق 55 و 65 و 86 و 90 على التوالي.

وتوقفت المباراة قبل أقل من 10 دقائق على نهايتها بعد تعرض أحد المشجعين لمشكلة صحية.

واستكمل اللقاء بعد أكثر من نصف ساعة من التوقف ليضيف البارسا هدفين فيما تبقى من دقائق.

برشلونة يرتقي للصدارة مؤقتاً

ورفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز الكبير إلى 13 نقطة جعلته يرتقي مؤقتاً لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة.

فيما بقي رصيد قاديش خالياً من النقاط في المركز العشرين والأخير.