برشلونة يراقب أمين حاريت

أرسل برشلونة مساعد إيريك أبيدال المسؤول عن تعاقدات النادي لمراقبة أمين حاريث نجم شالكه في المواجهة التي جمعت فريقه أمس الأحد بهوفنهايم ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وشهدت المواجهة هزيمة فريق الدولي المغربي بهدفين دون رد ليهدر شالكه بالهدفين المتأخرين في مرماه، فرصة اعتلاء الصدارة، وهو ما كان سيتحقق فيما لو كان قد تمكن من تحقيق الفوز.

وكان حاريت قد توج قبل يومين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في سبتمبر الماضي بعد تألقه مع شالكه بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.