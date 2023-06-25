برشلونة يراهن على بروزوفيتش وسط منافسة شرسة من النصر

يأمل نادي برشلونة الإسباني أن يختار النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الانضمام له، في الوقت الذي يضغط فيه وكيل اللاعب بقوة لإتمام صفقة الانتقال إلى النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني حاليًا يراهن على رغبة بروزوفيتش بأن يختار اللعب في الكامب نو بدلًا من النصر في سوق الانتقالات الصيفية.

هل يختار بروزوفيتش برشلونة أم النصر السعودي؟

تتحدث التقارير خلال الأيام الماضية أن بروزوفيتش من الواضح جدًا أنه سيرحل عن إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، ولكن الإجابة لا تزال تتأرجح في الهواء فيما يخص الوجهة المقبلة لصاحب الـ30 عامًا الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "Sempreinter.com"، فإن وصيف الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر يضغط بقوة لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أنه تم تجهيز العرض الرسمي الذي يتضمن راتبًا ضخمًا كبقية النجوم الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا.

وفي الواقع، النصر ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع بروزوفيتش، حيث لا يزال برشلونة حريصًا على ضمه أيضًا خاصة بعد رحيل أسطورة النادي سيرجيو بوسكيتس.

الجدير ذكره أن البلوغرانا قد لا يمتلكون نفس الموارد المالية التي يمتلكها النصر، ولهذا فهم يعتمدون على قرار بروزوفيتش النهائي بأن يختار الانتقال واللعب في الكامب نو، كما أن النادي الكتالوني ناقش مبادلة محتملة مع الإنتر وقد يقدم لاعبه الحالي فرانك كيسيه في الصفقة.